España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Estepona estaban llamados a votar 49.012 electores, 2.108 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Estepona a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Estepona vota en la circunscripción de Málaga, que elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Estepona en las generales de 2023

El PP quedó primero en Estepona en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 41,6 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 25,6 % y 7.333 votos, 16 puntos menos. Le siguieron Vox (19,9 %) y Sumar (10,6 %).

Votó el 64,7 % del censo, 2,5 puntos menos que en el conjunto de la provincia (67,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Estepona

Entre 1979 y 2023, el primer puesto en Estepona cambió de manos 6 veces en las 15 generales celebradas. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Estepona desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido Vox.

Las municipales de 2023 en Estepona

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 17 de los 25 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa José María García Urbano, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: