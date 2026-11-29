Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Dos Hermanas estaban llamados a votar 116.545 electores, 1.262 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Dos Hermanas, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Dos Hermanas vota en la circunscripción de Sevilla, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Dos Hermanas?

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Dos Hermanas, con el 36,9 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 30,1 % (21.985 votos), 6,9 puntos por debajo. Después vinieron Vox (15,6 %) y Sumar (14,3 %).

La participación llegó al 68,7 %, 1,5 puntos menos que la provincial (70,2 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Dos Hermanas

El PSOE ganó en Dos Hermanas las 16 elecciones generales celebradas entre 1977 y 2023.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, con 16 de los 27 concejales y mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Francisco Rodríguez García, de esa misma lista. La presidencia de Andalucía es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: