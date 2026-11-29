Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Cuenca para estas generales es de 41.247 electores, 1.236 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Cuenca:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Cuenca vota en la circunscripción de su provincia, que elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Cuenca?

En Cuenca, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 40,2 % de los votos válidos.

Por detrás, a 3,1 puntos, quedó el PSOE, con el 37,1 % y 10.788 votos. Le siguieron Vox (13,6 %) y Sumar (6,9 %).

La participación llegó al 72,8 %, 4,1 puntos menos que la provincial (76,9 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Cuenca

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Cuenca desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Cuenca?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 10 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Darío Dolz Fernández, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: