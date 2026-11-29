Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En la provincia de Cuenca estaban llamados a votar 151.440 electores, 3.716 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Cuenca a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de Cuenca elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Cuenca?

En la provincia de Cuenca, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 39,8 % de los votos válidos y 2 de los 3 diputados.

El PSOE quedó segundo, con el 37,4 % (42.528 votos), a 2,4 puntos. Después vinieron Vox (15,6 %) y Sumar (5,6 %). Los 3 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 1. Al PSOE le faltaron 2.728 votos para quitarle el último escaño al PP.

La participación fue del 75,5 %, 8,9 puntos por encima de la media española (66,6 %). Por municipios, el PP ganó en 123 de los 238 y el PSOE, en 112.

Los senadores elegidos en la provincia de Cuenca en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Benjamín Prieto Valencia (PP), con 46.726 votos.

El historial electoral de la provincia de Cuenca

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en la provincia de Cuenca desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: