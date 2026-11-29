Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de A Coruña para estas generales es de 233.506 electores, 34.370 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en A Coruña:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

A Coruña vota en la circunscripción de su provincia, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en A Coruña en las generales de 2023

En A Coruña, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 39,9 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 31,0 % (44.620 votos), 8,9 puntos por debajo. Le siguieron Sumar (14,0 %), el BNG (8,7 %) y Vox (4,8 %).

Votó el 73,4 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (72,9 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en A Coruña

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en A Coruña desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El Ayuntamiento de A Coruña

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 12 de los 27 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Inés Rey García, del PSdeG-PSOE. La presidencia de Galicia es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: