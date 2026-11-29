España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Córdoba estaban llamados a votar 272.988 electores, 9.469 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Córdoba, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Córdoba vota en la circunscripción de su provincia, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Córdoba

En Córdoba, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 41,1 % de los votos válidos.

Por detrás, a 15 puntos, quedó el PSOE, con el 26,2 % y 47.940 votos. Le siguieron Vox (15,2 %) y Sumar (14,8 %).

Votó el 71,1 % del censo, 1,4 puntos menos que en el conjunto de la provincia (72,4 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Córdoba

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Córdoba desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Córdoba?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 15 de los 29 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está José María Bellido Roche, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: