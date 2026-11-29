España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Ciudad Real estaban llamados a votar 61.099 electores, 1.665 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Ciudad Real:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Ciudad Real vota en la circunscripción de su provincia, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Ciudad Real

El PP quedó primero en Ciudad Real en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 44,1 % de los votos válidos.

Por detrás, a 13,4 puntos, quedó el PSOE, con el 30,7 % y 13.394 votos. Le siguieron Vox (16,1 %) y Sumar (7,3 %).

Votó el 75,2 % del censo, 0,8 puntos más que en el conjunto de la provincia (74,4 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Ciudad Real

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Ciudad Real: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Ciudad Real

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 11 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Francisco Cañizares, de esa misma lista. En Castilla-La Mancha, la presidencia es de otro partido: el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: