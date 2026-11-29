Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Castelló de la Plana/Castellón de la Plana para estas generales es de 127.312 electores, 4.129 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Castelló de la Plana/Castellón de la Plana vota en la circunscripción de Castellón/Castelló, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana, con el 35,3 % de los votos válidos.

Por detrás, a 3,4 puntos, quedó el PSOE, con el 31,9 % y 27.658 votos. Le siguieron Vox (15,3 %) y Compromís-Sumar (15,3 %).

La participación llegó al 73,0 %, 0,9 puntos menos que la provincial (73,9 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Castelló de la Plana/Castellón de la Plana

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 11 de los 27 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Begoña Carrasco García, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: