España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Camas estaban llamados a votar 23.602 electores, 374 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Camas, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Camas vota en la circunscripción de Sevilla, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Camas en las generales de 2023

En Camas, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 40,4 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 27,7 % y 4.006 votos, 12,6 puntos menos. Le siguieron Sumar (16,1 %) y Vox (12,9 %).

La participación llegó al 66,5 %, 3,7 puntos menos que la provincial (70,2 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Camas

El PSOE ganó en Camas las 16 elecciones generales celebradas entre 1977 y 2023.

Las municipales de 2023 en Camas

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, que logró 11 de los 21 concejales y la mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Víctor Manuel Ávila Muñoz, de esa misma candidatura. La presidencia de Andalucía es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: