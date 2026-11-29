España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Cáceres estaban llamados a votar 82.169 electores, 3.022 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Cáceres, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Cáceres vota en la circunscripción de su provincia, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Cáceres en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Cáceres, con el 42,4 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 33,1 % y 18.899 votos, 9,3 puntos menos. Le siguieron Vox (12,7 %) y Sumar (8,3 %).

La participación llegó al 74,7 %, 0,9 puntos más que la provincial (73,8 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Cáceres

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Cáceres desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El Ayuntamiento de Cáceres

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, con 11 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Rafael Mateos, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: