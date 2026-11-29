España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de la provincia de Cáceres para estas generales es de 339.606 electores, 18.567 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Cáceres a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de Cáceres elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Cáceres?

El PSOE quedó primero en la provincia de Cáceres en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 38,9 % de los votos válidos y 2 de los 4 diputados.

Por detrás quedó el PP, con el 38,0 % y 89.633 votos. La diferencia entre los dos fue de 2.059 votos. Después vinieron Vox (13,6 %) y Sumar (6,9 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PSOE, 2, y el PP, 2. El último se lo llevó el PP; a Vox le habrían bastado 12.741 votos más para quedárselo.

Votó el 70,6 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. Por municipios, el PSOE ganó en 147 de los 223 y el PP, en 75.

El Senado en la provincia de Cáceres

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 2 del PP y 2 del PSOE. Quien más votos recibió fue Mónica Grados Caro (PP), con 90.104 votos. En el Congreso, en cambio, había ganado el PSOE.

El historial electoral de la provincia de Cáceres

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en la provincia de Cáceres: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: