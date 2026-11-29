España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Burgos estaban llamados a votar 144.213 electores, 8.745 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Burgos:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Burgos vota en la circunscripción de su provincia, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Burgos

El PP quedó primero en Burgos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 41,0 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 35,4 % (34.559 votos), 5,6 puntos por debajo. Le siguieron Vox (12,5 %) y Sumar (7,6 %).

Votó el 73,3 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (73,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Burgos

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Burgos desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Burgos?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 12 de los 27 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Cristina Ayala Santamaría, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: