España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de la provincia de Burgos para estas generales es de 300.643 electores, 22.429 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Burgos a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Burgos elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en la provincia de Burgos en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Burgos, con el 40,6 % de los votos válidos y 2 de los 4 diputados.

El PSOE se quedó en el 34,4 % (69.775 votos), 6,2 puntos por debajo. Le siguieron Vox (12,8 %) y Sumar (8,6 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 2. El último se lo llevó el PSOE; a Vox le habrían bastado 9.030 votos más para quedárselo.

Votó el 69,1 % del censo, frente al 66,6 % del conjunto de España. El PP fue primero en 299 de los 371 municipios, y el PSOE, en 69.

El Senado en la provincia de Burgos

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Francisco Javier Lacalle Lacalle (PP), con 81.393 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Burgos

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Burgos desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: