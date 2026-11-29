España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Bilbao para estas generales es de 293.925 electores, 25.258 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Bilbao, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Bilbao vota en la circunscripción de Bizkaia, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Bilbao en las generales de 2023

En Bilbao, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 26,5 % de los votos válidos.

El PNV quedó segundo, con el 25,6 % (44.899 votos). La diferencia entre los dos fue de 1.453 votos. Le siguieron EH Bildu (15,6 %), el PP (15,5 %) y Sumar (12,0 %).

La participación llegó al 66,1 %, 1,8 puntos menos que la provincial (67,9 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. De los 8 distritos, el PSOE ganó en 6 y el PNV, en 2. Donde más se votó fue en Abando, y donde menos, en Otxarkoaga/Txurdinaga.

Para el Senado, quien más votos recibió en el municipio fue Nerea Ahedo Ceza, del PNV, con 48.794 votos.

El historial electoral de Bilbao

Hasta las de 2023, el PSOE no había vuelto a ganar unas generales en Bilbao desde las de 2008: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PNV.

El Ayuntamiento de Bilbao

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PNV, que sacó 12 de los 29 concejales. La alcaldía la ocupa Juan María Aburto Rique, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: