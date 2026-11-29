Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Benidorm para estas generales es de 46.587 electores, 2.235 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Benidorm:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Benidorm vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Benidorm?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Benidorm, con el 40,3 % de los votos válidos.

Por detrás, a 6,8 puntos, quedó el PSOE, con el 33,5 % y 9.224 votos. Después vinieron Vox (14,4 %) y Compromís-Sumar (9,9 %).

La participación llegó al 65,1 %, 6,7 puntos menos que la provincial (71,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Benidorm

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Benidorm desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El Ayuntamiento de Benidorm

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 16 de los 25 concejales y mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Toni Pérez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: