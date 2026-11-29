Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Benalmádena para estas generales es de 48.772 electores, 1.956 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Benalmádena, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Benalmádena vota en la circunscripción de Málaga, que elige 11 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Benalmádena?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Benalmádena, con el 41,2 % de los votos válidos.

Por detrás, a 14 puntos, quedó el PSOE, con el 27,2 % y 7.889 votos. Le siguieron Vox (16,5 %) y Sumar (12,5 %).

Votó el 65,6 % del censo, 1,7 puntos menos que en el conjunto de la provincia (67,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Benalmádena

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Benalmádena desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Benalmádena

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 13 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Juan Antonio Lara Martín, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: