España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Barakaldo para estas generales es de 82.016 electores, 2.906 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Barakaldo:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Barakaldo vota en la circunscripción de Bizkaia, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Barakaldo?

El PSOE ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Barakaldo, con el 38,2 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PNV: 19,1 % y 9.641 votos, 19,1 puntos menos. Le siguieron EH Bildu (13,5 %), Sumar (13,1 %) y el PP (11,1 %).

Votó el 65,3 % del censo, 2,6 puntos menos que en el conjunto de la provincia (67,9 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Barakaldo

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Barakaldo: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Barakaldo

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PNV, con 11 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa Amaia del Campo, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: