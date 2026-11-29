España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Badajoz para estas generales es de 124.170 electores, 3.684 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Badajoz a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Badajoz vota en la circunscripción de su provincia, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Badajoz?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Badajoz, con el 43,4 % de los votos válidos.

El PSOE quedó segundo, con el 30,0 % (24.791 votos), a 13,3 puntos. Después vinieron Vox (16,6 %) y Sumar (7,0 %).

La participación llegó al 70,3 %, 3,4 puntos menos que la provincial (73,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que menos votó de los 9 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, y también donde el PP sacó su porcentaje más alto y el PSOE, el más bajo.

Las generales anteriores en Badajoz

En 2023 fue la segunda vez seguida que el PP ganaba unas generales en Badajoz: ya lo había hecho en noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Badajoz

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 14 de los 27 concejales y la mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Ignacio Gragera Barrera, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: