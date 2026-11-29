Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Azuqueca de Henares estaban llamados a votar 24.601 electores, 771 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Azuqueca de Henares:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Azuqueca de Henares vota en la circunscripción de Guadalajara, que elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Azuqueca de Henares?

El PSOE quedó primero en Azuqueca de Henares en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 35,7 % de los votos válidos.

Por detrás, a 4,1 puntos, quedó el PP, con el 31,6 % y 5.034 votos. Después vinieron Vox (17,9 %) y Sumar (12,2 %).

La participación llegó al 71,0 %, 3 puntos menos que la provincial (74,0 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que menos votó de los 5 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, y también donde el PSOE sacó su porcentaje más alto y el PP, el más bajo.

Quién había ganado antes en Azuqueca de Henares

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Azuqueca de Henares: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 9 de los 21 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Miguel Óscar Aparicio de Lucas, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: