Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

El censo de Ávila para estas generales es de 47.530 electores, 2.200 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Ávila, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Ávila vota en la circunscripción de su provincia, que elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Ávila?

El PP quedó primero en Ávila en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 38,9 % de los votos válidos.

Por detrás, a 12,9 puntos, quedó el PSOE, con el 26,0 % y 8.642 votos. Le siguieron Vox (15,6 %), Por Ávila (13,3 %) y Sumar (4,8 %).

La participación llegó al 75,1 %, 1,5 puntos menos que la provincial (76,6 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Ávila

Con las de 2023, el PP había ganado en Ávila las 12 últimas elecciones generales, desde las de 1989.

El Ayuntamiento de Ávila

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la de Por Ávila, con 11 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: