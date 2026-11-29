Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En la provincia de Ávila estaban llamados a votar 136.631 electores, 9.627 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Ávila a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

La provincia de Ávila elige 3 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en la provincia de Ávila en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en la provincia de Ávila, con el 43,3 % de los votos válidos y 2 de los 3 diputados.

El PSOE se quedó en el 27,4 % (26.828 votos), 15,9 puntos por debajo. Le siguieron Vox (15,4 %), Por Ávila (7,5 %) y Sumar (5,1 %). Los 3 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 1. A Vox le faltaron 6.117 votos para quitarle el último escaño al PP.

La participación fue del 72,5 %, 5,9 puntos por encima de la media española (66,6 %). El PP fue primero en 215 de los 248 municipios, y el PSOE, en 28.

Los senadores elegidos en la provincia de Ávila en 2023

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Juan Pablo Martín Martín (PP), con 42.755 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Ávila

Con las de 2023, el PP había ganado en la provincia de Ávila las 12 últimas elecciones generales, desde las de 1989.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: