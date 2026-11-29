Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Arona para estas generales es de 50.898 electores, 3.580 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Arona, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Arona vota en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Arona

En Arona, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 39,4 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 33,8 % (7.411 votos), 5,6 puntos por debajo. Le siguieron Coalición Canaria (12,5 %) y Sumar (10,3 %).

Votó el 50,8 % del censo, 13,2 puntos menos que en el conjunto de la provincia (64,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que menos votó de los 20 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más.

Para el Senado, quien más votos recibió en el municipio fue Pedro Manuel Martín Domínguez, del PSOE, con 7.292 votos.

Quién había ganado antes en Arona

Entre 2000 y 2023, el partido más votado en Arona coincidió siempre con el ganador en el conjunto de España: así fue en las 9 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Arona desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Arona?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 8 de los 25 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Fátima Lemes Reverón, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: