España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Aranda de Duero estaban llamados a votar 25.582 electores, 936 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Aranda de Duero:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Aranda de Duero vota en la circunscripción de Burgos, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Aranda de Duero?

En Aranda de Duero, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,5 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 34,9 % y 5.895 votos, 3,6 puntos menos. Le siguieron Vox (12,3 %) y Sumar (10,7 %).

Votó el 70,3 % del censo, 2,8 puntos menos que en el conjunto de la provincia (73,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Aranda de Duero

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Aranda de Duero cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Aranda de Duero desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Aranda de Duero

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de Sentir Aranda, que sacó 6 de los 21 concejales. La alcaldía la ocupa Antonio Linaje Niño, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: