Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Alcoi/Alcoy para estas generales es de 47.417 electores, 1.341 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Alcoi/Alcoy, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Alcoi/Alcoy vota en la circunscripción de Alicante/Alacant, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Alcoi/Alcoy en las generales de 2023

En Alcoi/Alcoy, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,9 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 28,2 % y 9.501 votos, 10,7 puntos menos. Después vinieron Compromís-Sumar (17,8 %) y Vox (12,8 %).

La participación llegó al 74,3 %, 2,5 puntos más que la provincial (71,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 38 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PSOE sacó su porcentaje más alto.

El historial electoral de Alcoi/Alcoy

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Alcoi/Alcoy: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Alcoi/Alcoy

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 9 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Toni Francés, de esa misma candidatura. La presidencia de la Comunitat Valenciana es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: