España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En Alcalá de Guadaíra estaban llamados a votar 63.271 electores, 817 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Alcalá de Guadaíra, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Alcalá de Guadaíra vota en la circunscripción de Sevilla, que elige 12 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Alcalá de Guadaíra?

En Alcalá de Guadaíra, el PSOE fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 36,1 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 30,5 % (11.797 votos), a 5,6 puntos. Le siguieron Vox (15,5 %) y Sumar (14,4 %).

La participación llegó al 66,0 %, 4,2 puntos menos que la provincial (70,2 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Alcalá de Guadaíra

El PSOE ganó en Alcalá de Guadaíra las 16 elecciones generales celebradas entre 1977 y 2023.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 11 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa Ana Isabel Jiménez Contreras, de esa misma candidatura. La presidencia de Andalucía es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: