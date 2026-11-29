Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Albacete para estas generales es de 137.755 electores, 3.427 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Albacete a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Albacete vota en la circunscripción de su provincia, que elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Así se votó en Albacete en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Albacete, con el 41,4 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 30,8 % (29.821 votos), 10,6 puntos por debajo. Después vinieron Vox (17,7 %) y Sumar (8,0 %).

Votó el 73,2 % del censo, 1,2 puntos menos que en el conjunto de la provincia (74,4 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 6 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PSOE sacó su porcentaje más bajo.

Las generales anteriores en Albacete

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Albacete desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Las municipales de 2023 en Albacete

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 12 de los 27 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Manuel Serrano López, de esa misma lista. La presidencia de Castilla-La Mancha es de otro partido, el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: