España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de la provincia de Albacete para estas generales es de 308.545 electores, 8.995 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en la provincia de Albacete a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

La provincia de Albacete elige 4 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023, y 4 senadores.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en la provincia de Albacete?

El PP quedó primero en la provincia de Albacete en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 39,9 % de los votos válidos y 2 de los 4 diputados.

El PSOE se quedó en el 34,5 % (76.322 votos), 5,4 puntos por debajo. Le siguieron Vox (16,6 %) y Sumar (7,2 %). Los 4 escaños se repartieron así: el PP, 2, y el PSOE, 2. El último se lo llevó el PSOE; a Vox le habrían bastado 1.412 votos más para quedárselo.

La participación fue del 72,7 %, 6,1 puntos por encima de la media española (66,6 %). El PP ganó en el conjunto de la provincia, pero el PSOE fue el más votado en más municipios: 44 de 87, por 43 del PP.

El Senado en la provincia de Albacete

Al Senado, la provincia mandó 4 senadores: 3 del PP y 1 del PSOE. Quien más votos recibió fue Simón Valentín Bueno Vargas (PP), con 91.216 votos.

Las generales anteriores en la provincia de Albacete

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en la provincia de Albacete desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: