Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Adeje estaban llamados a votar 24.437 electores, 2.066 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Adeje:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Adeje vota en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Los resultados de las generales de 2023 en Adeje

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Adeje, con el 39,0 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 35,4 % y 4.063 votos, 3,6 puntos menos. Le siguieron Coalición Canaria (11,8 %) y Sumar (10,6 %).

Votó el 53,8 % del censo, 10,3 puntos menos que en el conjunto de la provincia (64,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Para el Senado, quien más votos recibió en el municipio fue Pedro Manuel Martín Domínguez, del PSOE, con 4.041 votos.

Quién había ganado antes en Adeje

Entre 1979 y 2023, el primer puesto en Adeje cambió de manos 6 veces en las 15 generales celebradas. Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Adeje desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

El Ayuntamiento de Adeje

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, con 13 de los 21 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa José Miguel Rodríguez Fraga, de esa misma candidatura. La presidencia de Canarias es de otro partido, Coalición Canaria.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: