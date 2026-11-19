La campaña electoral está en pleno auge y los principales partidos hace sus propuestas sobre los diferentes aspectos fundamentales para la ciudadanía. Uno de ellos es la sanidad, el partido que gobierne ha de tener en cuenta los problemas que padece este ámbito marcado durante la última legislatura por las huelgas de médicos o por el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. La sostenibilidad del sistema nacional de salud, las listas de espera, el refuerzo de la atención primaria o de la salud mental son aspectos destacados en los distintos programas de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

Partido Popular, una cuestión de autoestima

El Partido Popular plantea la sanidad en su programa como una cuestión de autoestima, señalan su voluntad de que "los servicios que sostienen la igualdad de oportunidades, la escuela y la sanidad, vuelvan a estar entre los mejores" y aseguran que si gobiernan España será referente mundial en Sanidad y cuidados.

Sus propuestas sobre sanidad se concentran en nueve apartados que van de la medida 219 a la 227 de las 249 que recoge el programa. Los populares se comprometen a reducir las listas de espera a través de un plan urgente y asegurarán la financiación sanitaria a través de un nuevo sistema que garantice los recursos suficientes para asegurar la sostenibilidad y una atención de calidad.

Aseguran que mejorarán las condiciones de los profesionales sanitarios y reforzarán las plantillas, pero también que "los pacientes tendrán voz".

Prometen los de Feijóo reforzar la prevención, la salud pública y también la salud mental e impulsar la investigación acelerando el acceso a nuevos tratamientos.

Aseguran que si gobiernan aliviarán "el coste de la enfermedad para los pacientes y sus familias" y que garantizarán "los cuidados paliativos y una vida digna hasta el final". Terminan su apartado de Sanidad dedicando una mención especial a Ceuta y Melilla, a las que promete que "tendrán un plan sanitario propio".

PSOE: protección a la ciudadanía y cuidado de sus profesionales

El programa del PSOE dedica varios párrafos a resaltar las consecuencias negativas en el sistema nacional de salud (SNS) de las políticas de los gobiernos del PP en las comunidades autónomas enfocadas a la supresión del derecho universal, políticas de austeridad o la privatización de la gestión.

A ello le añaden los recortes de los gobiernos del PP que, según resaltan, provocó que el gobierno socialista tuviera que reaccionar urgentemente con medidas que fueron desde la recuperación de la universalidad en la atención a la implantación de un calendario común de vacunaciones.

El caso es que el PSOE pone el acento en "una sanidad de vanguardia que proteja a la ciudadanía y cuide a sus profesionales". Aseguran que si reciben el respaldo mayoritario de la ciudadanía lo primero que hará será "elaborar inmediatamente unos Presupuestos Generales del Estado" que incorpore la perspectiva de género en sus grandes prioridades, entre las que está la sanidad.

El Partido socialista se compromete a implementar medidas para garantizar la equidad y calidad de la atención sanitaria independientemente del nivel socioeconómico y del lugar donde se viva.

Otras medidas que contempla su programa van enfocadas a adaptar el SNS a las nuevas realidades epidemiológicas, tecnológicas y sociodemográfica, a la promoción de la salud en la población, a la mejora de la atención impulsado la "humanización" del SNS

El impulso de la investigación, la garantía del acceso y la eficiencia de los medicamentos y productos sanitarios y las medidas de protección de la salud comunitaria, también la mental, son otros aspectos destacados del catálogo de promesas del PSOE en esta campaña electoral en el que dedican un apartado especial a las adicciones.

En definitiva, según resumen, "una sanidad de vanguardia que proteja a la ciudadanía y cuide de sus profesionales".

Vox, auditoría del coste de la inmigración masiva

Vox expresa en su programa su voluntad de hacer si gobierna una auditoría del coste de la inmigración masiva en la sanidad y promete, al igual que el PP, "garantizar la sostenibilidad" aunque los de Abascal añaden que "para atender las necesidades de los españoles, excluyendo a los extranjeros en situación ilegal salvo casos de urgencia grave".

Aseguran que pondrán en marcha todas las medidas necesarias para "garantizar la calidad de los servicios públicos, la igualdad y los derechos de todos los españoles con independencia del lugar de España en el que residan, especialmente en los ámbitos de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia".

Tras este preámbulo, en el apartado concreto de Sanidad, Vox propone medidas que van desde la implantación de la tarjeta sanitaria única con historia clínica compartida en todo el territorio nacional a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Dedican un apartado específico a la creación de un plan nacional de reducción de listas de espera, en el que son partidarios de fomentar la "colaboración público- privada" cuando ayude a reducir las demoras.

Apuestan por un refuerzo de la atención primaria y pediátrica en todo el territorio nacional con especial atención a las zonas rurales

Vox propone una atención específica a la salud de las mujeres que implique el refuerzo de la prevención y el diagnóstico del cáncer de mama o ginecológicos, garantizar una atención adecuada durante el embarazo, especialmente a las que madres que afrontan la maternidad en edades avanzadas.

Por último, Vox plantea un mapa de infraestructuras sanitarias urgentes y el refuerzo de la cartera de servicios sanitarios.

Frente Amplio, que no queden fuera, ojos, oídos y dientes

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha dado durante la campaña un mensaje claro sobre lo que entienden como la verdadera sanidad pública universal y ha prometido ampliar la cobertura al dentista, los audífonos y la salud visual y también el acompañamiento integral durante la menopausia

Tras recordar la crisis de las mamografías en Andalucía, la líder de Frente Amplio ha explicado que el objetivo es tener una sanidad pública con financiación y profesionales suficientes para acabar con las listas de espera y ampliar las coberturas para que no queden fueras partes esenciales del cuerpo, como los ojos, los dientes o los oídos.

"Esto no es un sueño, esto es realidad. Por eso decimos que queremos subir a los impuestos a los ricos para que se acaben las listas de espera, para que los señoritos de derechas dejen de hacer negocio con nuestra sanidad", ha dicho Colau en sus mítines.

Frente Amplio apuesta en su programa por una sanidad 100 % pública, universal y de gestión directa con un suelo del 8 % del PIB. El partido de Ada Colau propone un amplio catálogo de medidas que van desde "un refuerzo obligatorio de la Atención Primaria" hasta la gratuidad de preservativos y copas menstruales en farmacias pasando por aspectos de la salud mental y bienestar emocional como la creación de un permiso por riesgo suicida o la salud sexual, reproductiva, obstétrica y duelo perinatal.

Comparador de programas electorales del 29N