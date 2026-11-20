La resaca emocional del cara a cara entre Sánchez y Feijóo ha dejado titulares para toda la mañana, aunque a veces, una imagen vale más que mil palabras. Destacó el final del debate, donde se vio a Sánchez sorprendentemente solo, frente a Feijóo rodeado de su equipo, felicitándole por la "victoria".

Mientras, Sánchez hacía tiempo con la moderadora del cara a cara, María Casado, hasta que fueron llegando los suyos para arroparle y acompañarle.

Las caras de la celebración

En un lado, Alberto Núñez Feijóo, aparentemente tranquilo, recogía sus papeles mientras llegaban sus compañeros poco a poco a la mesa del debate. Contrasta con la imagen del líder socialista, que, tras recoger los documentos usados durante el cara a cara, abandonaba rápidamente el centro del plató, para situarse en la posición de la moderadora junto a esta, María Casado.

Con ella se quedó hablando durante unos minutos, mirando incluso al sector popular, situado en el lugar en el que se encontraba Feijóo durante el cara a cara. Estos celebraban la actuación del candidato del PP, con visibles muestras de cariño, entre las que destacó una concretamente, la de Borja Sémper. El portavoz del Partido Popular no disimuló su sonrisa de oreja a oreja, al tiempo que cogía por los hombros a su compañero para transmitirle su apoyo y acompañamiento.

Ya en Génova, los asistentes celebraron "el repaso" de Feijóo a su contrincante. Esta mañana, la sede del PP ha amanecido con un ambiente de euforia tras un debate que los populares califican de "meneo" y de una "victoria incontestable" de un Feijóo que dicen "llevó la iniciativa" desde el primer minuto y no dejó a Sánchez más opción que "vestirse de cordero".

Sí han reconocido que esperaban un debate mucho más reñido y cuentan que durante una de las pausas publicitarias, los asesores de Feijóo le mostraron el tuit de Rufián muy crítico con Sánchez y que el líder popular entonces se echó a reír.

En Génova creen que este debate podría mover hasta cuatro puntos a su favor, que ha sido el más desigual de la democracia, pero reconocen que todavía queda campaña por delante.