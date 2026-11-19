Al comienzo del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno ha cometido un error al referirse al futuro ganador de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Durante su intervención ha dado por hecho que será el candidato popular quien se impondrá en los próximos comicios.

El momento se ha producido durante el bloque dedicado a la vivienda, el primer asunto que han abordado los candidatos. Después de que Feijóo le reprochara una mala gestión en materia inmobiliaria, Sánchez ha defendido la política de vivienda de su Ejecutivo y ha cargado contra el "dogmatismo neoliberal de PP y Vox". El presidente ha reivindicado la ley estatal de vivienda y ha asegurado que, si se aplicara en ciudades como Valencia o Madrid, los inquilinos se ahorrarían 500 euros al mes, a continuación, Sánchez ha afirmado que "Creo que es bueno, señor Feijóo, que le den una pensada a eso y que no deroguen una ley que es buena", admitiendo sin querer que será Feijóo el que logre los apoyos para convertirse en próximo presidente del Gobierno.

Debate sobre el problema de la vivienda

Sánchez también ha cuestionado que el PP vote en contra de medidas que considera "de sentido común", como los incentivos fiscales para inquilinos y pequeños propietarios. Además, ha defendido la necesidad de "construir, rehabilitar y regular" viviendas y ha presumido de la ley aprobada por su Gobierno.

En su intervención, ha asegurado que el precio del alquiler ha bajado un 4,4% y ha señalado que, durante sus años de Gobierno, se ha construido un millón de viviendas, de las cuales un 13% son de protección oficial. Feijóo le ha preguntado entonces si ese trabajo lo había realizado el Gobierno central o las comunidades autónomas.

El líder socialista también ha defendido la prórroga automática de los contratos de alquiler a los cinco años, una medida que ha vinculado con el ahorro de los inquilinos. Por su parte, Feijóo ha denunciado que la oferta de vivienda en alquiler ha caído y ha citado datos del portal Idealista, según los cuales, desde la aprobación de la ley de vivienda, han desaparecido 400.000 viviendas del mercado del alquiler.

Sánchez ha acusado al PP de votar en contra de reformar la ley del suelo, ampliar los contratos de alquiler, establecer límites de precios en zonas tensionadas y conceder ayudas al alquiler a los jóvenes. «Hay que construir, pero regulando. Construir sin regulación es una burbuja inmobiliaria», ha defendido.

Frente a las propuestas del presidente, Feijóo ha anunciado su compromiso de presentar "tres leyes para construir un millón de viviendas". También ha planteado reducir un 60% los impuestos a los jóvenes y cubrir el 100% de los avales para facilitarles el acceso a una vivienda.

El candidato popular ha cuestionado además los resultados de la política de vivienda del Gobierno y ha advertido de que "los costes de los controles de alquileres superan los beneficios". En el debate sobre la fiscalidad, Sánchez ha defendido que el ahorro de los inquilinos compensa los posibles costes y ha reivindicado los impuestos a los fondos buitre. Feijóo le ha replicado recordándole que el Ejecutivo ha vendido edificios de la Administración pública a este tipo de fondos.