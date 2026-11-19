El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este jueves 19 de noviembre tien una tercera protagonista: María Casado, la periodista encargada de moderar el encuentro entre los candidatos del PSOE y el PP a la Presidencia del Gobierno, a diez días de las elecciones generales del 29N.

Casado será la encargada de introducir los cinco bloques temáticos y la siempre difícil tarea en los debates de supervisar el cumplimiento de los tiempos de intervención de ambos candidatos.

La periodista cuenta con una larga trayectoria en televisión, especialmente en RTVE, donde ha presentado algunos de los principales espacios informativos.

Quién es María Casado y cuál ha sido su trayectoria profesional

María Casado Paredes nació en Barcelona en 1978 y tiene 48 años. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y comenzó su carrera profesional en 1999 como redactora de los Servicios Informativos de Ràdio 4, de Radio Nacional de España.

Tras pasar por Catalunya Ràdio, en 2005 se incorporó a los informativos de TVE en Cataluña. Un año después dio el salto a la televisión nacional como presentadora del 'Telediario Fin de Semana', junto a David Cantero.

Durante los siguientes años se convirtió en uno de los rostros habituales de la televisión pública. Presentó espacios como '59 segundos', 'El debate de La 1' e 'Informe Semanal'. Entre 2012 y 2016 estuvo al frente de 'Los desayunos de TVE', uno de los principales programas de entrevistas políticas de la cadena.

Posteriormente, entre 2016 y 2020, presentó 'La mañana de La 1', hasta su salida de RTVE después de más de dos décadas vinculada a la radiotelevisión pública.

Su etapa de trabajo con Antonio Banderas

En 2020, Casado inició una nueva etapa profesional al incorporarse a Teatro Soho Televisión, el proyecto audiovisual impulsado por Antonio Banderas en Málaga.

Durante ese periodo presentó 'Escenas en blanco y negro' y regresó temporalmente a TVE con el programa de entrevistas 'Las tres puertas', emitido entre 2022 y 2023.

En septiembre de 2024 fichó por Informativos Telecinco, donde asumió la presentación y edición de las noticias del fin de semana. Sin embargo, en julio de 2026 anunció su marcha de la cadena por motivos personales y por las dificultades para conciliar su vida entre Madrid y Málaga.

Desde octubre de este año presenta junto al actor Pablo Puyol el programa 'La Gran Audición', de Canal Sur.

Presidenta de la Academia de Televisión desde 2018

Además de su trabajo ante las cámaras, María Casado preside la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión desde diciembre de 2018, cuando sucedió a Manuel Campo Vidal y se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo.

No es la primera vez que tendrá la labor de moderar un debate, aunque ninguno de tan alto calado como este. En 2011 moderó un debate a cinco entre representantes de distintos partidos nacionales y en 2014 condujo encuentros entre candidatos a las elecciones europeas.

También participó como moderadora en debates autonómicos, entre ellos los celebrados con motivo de las elecciones andaluzas y catalanas de 2015.

A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como la Antena de Oro de 2011 y el Premio Iris a Mejor Presentadora de Programas en 2022.