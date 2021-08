Rueda de prensa de Leo Messi, hoy: Explica su versión de su adiós al Barça

Valdano: "La marcha de Messi es el mayor fracaso de Laporta"

El exfutbolista argentino mostró sorpresa por el anuncio del conjunto azulgrana de que Messi no continuará ligado al club, desatancando el perjuicio que supone para la competición doméstica española. “Me ha sorprendido muchísimo. Lo he lamentado porque le hace daño a LaLiga, es la pérdida de un talento superior”, señaló.

Valdano habló de lo que supone la marcha del diez. “Se va un futbolista que era una referencia total y absoluta, tiene consecuencias deportivas y económicas. Va a suponer un desgaste para Laporta. La situación que más le hubiese beneficiado se ha convertido en su mayor fracaso”.