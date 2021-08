Alfredo Martínez: "Las opciones de poder inscribir a Messi están muy lejos porque numéricamente es imposible"

LEER MÁS Leo Messi se marcha del FC Barcelona

Sobre si la marcha de Leo Messi del Barça es irreversible, Alfredo Martínez cree que no porque "la situación económica del Barça es lamentable" y explica que "parecía que el acuerdo que había firmado laLiga de más de 2.700 millones de euros con cvc era el salvavidas pero el Barcelona entendía que era un caramelo envenenado, que obligaría a vincularse con laLiga y a vender muchos de sus derechos por 40 años y entre esa tesitura y renunciar a la Superliga, lo que han hecho es renunciar a Messi".

"Las opciones de poder inscribir a Messi están muy lejos porque numéricamente es imposible, ya que o se conseguía un gran patrocinador o se echaba a futbolistas o era inviable", reconoce Alfredo Martínez. Cree que es casi imposible una vuelta atrás.

La situación del Barça

Alfredo Martínez cree que "hasta que no salgan otros futbolistas, los nuevos fichajes no pueden ser inscritos". Esto supondría que no hay tiempo material para inscribir a jugadores antes de que empiece LaLiga.

Además, sobre las promesas de Laporta de que Messi seguiría, Alfredo Martínez cree que esas frases le pueden perseguir durante su mandato porque en seis meses ha tenido tiempo de que no se le escapara el futbolista.

¿Dónde va a ir Messi?

Alfredo Martínez apunta a que lo más factible es que Messi acabe en el PSG aunque cree que "dolería muchísimo a los barcelonistas que pasara esto".

En cuanto al Manchester City, dice que se puede descartar y que hay "un 90% de posibilidades de que si Messi no sigue en el Barça, el equipo más factible sea el PSG". Además, apunta a que el tema se puede precipitar porque l liga francesa empieza este fin de semana.