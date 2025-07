Óscar López niega que hubiera denuncias internas sobre Paco Salazar en el PSOE: "Jamás había oído nada de esto"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López ha pasado por los micrófonos de Más de uno para conversar con Carlos Alsina sobre la situación actual del partido socialista y del Gobierno marcada por los casos de corrupción de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. También por la renuncia de Paco Salazar al cargo que iba a ostentar en la dirección del partido socialista después de que se registraran varias denuncias contra su figura por acoso sexual y abuso de poder en Moncloa.

Óscar López ha valorado la dimisión de Paco Salazar asegurando que "le honra haberse apartado" y subrayando que ahora "tiene que actuar la justicia". Ha reconocido haber tenido una buena relación con Salazar, y ha insistido en que no ha habido ninguna denuncia en el canal interno del partido, "jamás había oído nada de esto".

Respecto a esa afirmación, ha matizado que existen canales de denuncia anónimos tanto en Moncloa como en el PSOE, y ha asegurado que "no ha visto ese ambiente de trabajo" en el equipo de la presidencia del Gobierno. En relación con este tipo de casos, ha defendido que "en estos asuntos más vale pasarse de largo que de corto", y ha añadido: "Yo jamás había oído hablar de esto. Nadie está libre de algo así, porque llevamos siglos de una cultura machista."

Ha destacado también la rapidez de las actuaciones del Gobierno frente a este caso, comparándola con la actuación más lenta de la Xunta de Galicia en situaciones similares. Recordó que fue él mismo quien recuperó la figura de Paco Salazar para el partido tras su salida, como parte del relevo en la organización tras la entrada en prisión de Santos Cerdán.

Preguntado por los posibles comportamientos machistas dentro del PSOE, Óscar López ha afirmado: "Que siga habiendo restos machistas también en el PSOE, estoy seguro. Que mi partido es un partido feminista, también." Lo dijo al ser preguntado por la campaña que Adriana Lastra ha denunciado como orquestada por Santos Cerdán para apartarla del partido.

Carlos Alsina le ha preguntado por el distinto trato entre el cese inmediato de José Luis Ábalos y el más tardío de Santos Cerdán, y por la posible responsabilidad "in vigilando" del presidente Pedro Sánchez por confiar en ambos. López respondió que "el Partido Socialista ha actuado siempre que ha tenido indicios claros de que debía actuar."

Sobre quienes ahora piden el cese del presidente, ha recordado: "No puedo comprender que quienes defendieron en el PSOE apoyar una investidura de Mariano Rajoy, ahora, con un presidente del Gobierno sin nada que le señale y con una situación económica mucho mejor, pidan su cese."

Respecto a las dudas sobre procesos internos, ha asegurado que "el Partido Socialista es el único que tiene un censo cierto" y que "sembrar dudas sobre el proceso interno del PSOE no tiene sentido."

¿Por qué no se somete Pedro Sánchez a una moción de confianza? "Porque no"

Preguntado por Alsina por si el Gobierno debía someterse a una cuestión de confianza, Óscar López lo ha rechazado: "Pues porque no. En este país hay un mecanismo: la moción de censura. Si Feijóo está convencido de que nos encontramos en el peor momento de la historia de España, que la presente."

Sobre las acusaciones de corrupción dentro del PSOE, ha reiterado: "Este es el Gobierno que más rápido ha actuado cuando le ha salido un caso de corrupción. Todos los acompañaron hasta el final, hasta la puerta de la propia cárcel." Ha añadido que, en su experiencia, "lo que vivo es lo contrario: la dificultad para hacer un contrato." Según explicó, en su propio ministerio existe lentitud para firmar contratos.

También negó que haya una red institucionalizada de financiación ilegal: "No hay una trama institucionalizada en el interior del Gobierno ni del PSOE que financie al partido." Afirmó que "todavía no ha habido ninguna adjudicación probada que sea fraudulenta". En paralelo, recordó el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia: "Me parece indecente que cobrara comisiones por la venta de mascarillas."

En defensa de la amnistía

Óscar López también ha querido destacar la buena marcha económica de España, y ha defendido que los malos resultados que reflejan ahora las encuestas ya se han revertido en otras ocasiones. Señaló que, en temas concretos, "las encuestas muestran apoyo mayoritario a las políticas del Gobierno." El único caso en que no es así es el de la amnistía, ante lo que López defendió su necesidad por la situación "insostenible" que se desató en Cataluña a partir del 1 de octubre. Añadió que la sociedad española "la terminará entendiendo, como ocurrió con las negociaciones de paz con ETA."