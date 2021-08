Valdano: "La marcha de Messi es el mayor fracaso de Laporta"

El exfutbolista argentino mostró sorpresa por el anuncio del conjunto azulgrana de que Messi no continuará ligado al club, desatancando el perjuicio que supone para la competición doméstica española. “Me ha sorprendido muchísimo. Lo he lamentado porque le hace daño a LaLiga, es la pérdida de un talento superior”, señaló.

Valdano habló de lo que supone la marcha del diez. “Se va un futbolista que era una referencia total y absoluta, tiene consecuencias deportivas y económicas. Va a suponer un desgaste para Laporta. La situación que más le hubiese beneficiado se ha convertido en su mayor fracaso”.

Además, cree que LaLiga no tiene culpa de esta situación, y que el responsable es el club azulgrana. “Da la sensación que todo el mundo busca descargo en LaLiga. Hay unas normas aprobadas por todos los clubes y el cumplimiento de estas normas no puede hacer culpable a un organismo. El Barcelona tiene problemas económicos muy graves que sólo son achacables a las imprudencias que ha cometido el club en los últimos tiempos”, señaló.

También resaltó la actitud de jugador de Rosario en los últimos meses. “Con el tiempo las cosas se irán aclarando, aunque si algo ha caracterizado a Messi últimamente ha sido el silencio. En ningún momento hizo una declaración de aproximación al Barça”.

Sobre su futuro destino, vaticinó que clubes podrían ser sus pretendientes. “Irse a la MLS tiene que ver con un plan de vida, un plan profesional. No hay que olvidar que le espera el Mundial de Qatar y para llegar en condiciones tiene que estar en óptimas condiciones. Las opciones más viables son el PSG y el Manchester City. Me decanto por el PSG”, opinó.