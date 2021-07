Valdano: "El que tiene que explicar algo es Florentino y si no tampoco tendrá demasiadas consecuencias"

Jorge Valdano ha analizado en El Transistor los audios de Florentino Pérez. "Me quedé sorprendido como todo el mundo y estaba expectante para ver cuál era el nuevo capítulo, a ver si me tocaba. He salido limpio", declara.

"Al final el que tiene que explicar algo es Florentino y si no explica nada tampoco tendrá demasiadas consecuencias. Son estas explosiones mediáticas muy fuertes, atractivas y coherentes en estos tiempos donde nos gusta mirar por la cerradura de la puerta”, añade.

Valdano insiste en que no va a tener repercusión. "Dentro de diez días todo lo nuevo parará con todo lo anterior y también con esto. Los aludidos no han respondido de ninguna forma y esto se va a perder poco a poco", comenta.

"Los que estamos dentro del mundo del fútbol sabemos que el lenguaje coloquial no es el mismo que el lenguaje público", asegura.

Pedri en los Juegos Olímpicos: "Es una sobredosis física descomunal"

Son muchos los que opinan que Pedri no debería haber ido a los Juegos Olímpicos. Valdano se ha mostrado claro respecto a este tema: "Lo que está pasando Pedri es algo claramente excesivo. Primero porque pasar de Las Palmas al Barcelona para ser protagonista absoluto es agotador. Luego pasó a ser una parte importantísima en la Eurocopa. Ahora se le vienen los Juego Olímpicos encima".

"Es una sobredosis física descomunal, pero además es una acumulación de emociones que no sé cómo las va a poder asimilar. Estoy convencido de que no es fácil en un chico que parece haber nacido con todo puesto. A mí me parece que se le está exprimiendo. En algún momento tendrá que descansar", añade.

La vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid

El regreso de Griezmann al Atlético de Madrid está en el aire. Valdano afirma que lo que "lo que le dio al Atlético de Madrid es indiscutible". "Cuando estuvo en el club su nivel de entrega y lealtad fue ejemplar. Si le toca volver seguramente será para algo parecido", sostiene.