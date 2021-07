Valdano: "Por su edad, Pedri es la gran aparición del fútbol europeo"

Jorge Valdano pone en valor lo que está haciendo España y más teniendo en cuenta el perfil de la plantilla: "Cuesta lo mismo ser optimista que pesimista así que podemos ser optimistas. Tiene mucho valor porque es una selección, imperfecta, no tiene una figura rutilante pero tiene un gran convicción y ninguna duda de cómo tiene que jugar. Se vacía en los partidos y presiona muy arriba, esto se lo debe a Luis Enrique"

"Vi al equipo cansado pero mereció ganar claramente. En la prórroga sometió absolutamente a Suiza, que es verdad que tenía uno menos, pero mereció ganar ampliamente el partido", asegura Jorge Valdano.

Italia en semifinales

"España cuando juega a una sección como Italia, encuentra unos factores motivantes por historia y tradición. Es una selección clásica y ganadora que hasta nos cae simpática. Celebra las acciones defensivas casi como un gol. Espera un gran partido entre dos selecciones muy ambiciosas".

Las críticas a Morata

"La falta de respeto ante los malos resultados son una constante en el fútbol actual. Yo estoy ajeno a las redes y no he sentido que la crítica se haya cebado con Morata. Hoy cuando Gerard ha fallado ha recibido críticas, es hasta natural pero no creo que vaya mucho más allá. Y sino pregunta a Unai Simón que paso de ex futbolista a héroe nacional"

Pedri, la gran aparición

"A Pedri hay que analizarlo en función de su edad y no tanto de su rendimiento. A mí me entusiasma cómo lee los partidos y que cada vez quiere profundizar más en su juego. Para mí es la gran aparición en el fútbol europeo, también por lo que puede agregar en el futuro"