Florentino Pérez llama "subnormal" a Guti y culpa a Figo de "joder" el equipo de los Galácticos

Florentino Pérez habría criticado el desempeño de Guti en el Real Madrid en los nuevos audios que saca a la luz El Confidencial, en los que el presidente blanco habría admitido que no confiaba en el mediapunta de Torrejón de Ardoz que jugó toda su carrera en el club blanco procedente de las categorías inferiores.

"La ilusión que han creado con Guti... Dos partidos. Tú que lo conoces como yo, pensar que hay que confiar en Guti, con todo lo que nos ha perdido Guti...", habría dicho Florentino Pérez, que años después también se referiría a su faceta como comentarista: "Le está bien empleado a la SER por contratar a un subnormal. Si es que es un subnormal".

Además, el dirigente blanco le habría tachado de "jeta": "Guti es un jeta. Está como una cabra, es el peor enemigo de sí mismo".

"Guti es un jeta. Está como una cabra, es el peor enemigo de sí mismo".

Otro de los mencionados en estos audios es Luis Figo, al que Florentino habría culpado de "joder" al equipo en la época de los Galácticos: "Creamos un fútbol de espectáculo hasta que estos hijos de puta se cansaron (...) Figo es el que jode el equipo. El mejor ha sido Zidane, sin ninguna duda. Figo ha sido un hijo de puta, como Raúl. Los dos más malos han sido Figo y Raúl".

Figo ha sido un hijo de puta, como Raúl

El motivo de los recelos de Florentino Pérez con Figo

En un documental de la ESPN sobre la generación de los 'galácticos', se desvela que Luis Figo lloró el día que tuvo que abandonar el FC Barcelona rumbo al Real Madrid. El futbolista portugués se había comprometido con Florentino Pérez como forma de presión al Barcelona para que le mejorasen sus condiciones salariales, pensando que Lorenzo Sanz continuaría en la presidencia del Madrid. Este tortuoso inicio de la relación entre Figo y Florentino marcaría la opinión del presidente del Madrid sobre el futbolista portugués durante el resto de los años.

El Real Madrid se hace eco de la información de El Transistor

El Real Madrid emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que se hizo eco de la información contada en El Transistor sobre el dinero que pidió José Antonio Abellán a cambio de hacer desaparecer los audios del dirigente blanco.

Este es el tuit del club blanco: "El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada".

Los duros audios de Florentino Pérez

"Cristiano es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace, como la última tontería, que la vio todo el mundo mundial", esta sería la opinión del dirigente blanco sobre el portugués en octubre de 2012, cuando el atacante comenzaba su cuarta temporada como madridista. Con "la última tontería" se refería a las famosas palabras de Cristiano Ronaldo en septiembre de 2012, cuando dijo que estaba "triste" y la Directiva blanca sabía por qué.

"(Coentrao) es tolili, es otro que no tiene cabeza porque es un zoquete (...) Es un poquito subnormal, conduce sin carné y esas cosas. Se cree que el carné es para otros y no para él. El Madrid se come a esos tíos, se los come. Ahora mismo, está cagado de jugar en el Madrid".

Florentino Pérez habría acusado a Raúl de "destrozar" al Madrid: "Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el club en su propio beneficio". Añade que es una de las razones por las que dejó la entidad en 2006: "Como ya se considera acabado, dice: 'Antes de que yo me acabe, voy a acabar con el Madrid'".

El dirigente también se habría referido a Iker Casillas en dichas conversaciones: "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es, no lo ha sido nunca, ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que, macho, le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé, le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas".

También habría difundido que el portero tenía problemas de visión y que era "un tío muy corto y perrito faldero", esto último en cuanto a su vida sentimental: "No tiene ni estatura ni ve bien. El partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona... Llegó tarde y yo estaba allí, venía de hablar con su novia, habían discutido".

La ya expareja de Casillas, Sara Carbonero, también tiene cabida en estas conversaciones: "Esta tía, yo no me fío un pelo. Estas tías, ya sabes a lo que van. Se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine".

"Del Bosque no es entrenador de fútbol. Es como cuando yo digo que Casillas no es un portero para el Madrid, se creen que me cae mal. Del Bosque, que no le tengo ninguna manía, creo sinceramente que es lo contrario de un entrenador de fútbol. La prueba es que si hubiera sido un entrenador de fútbol, hubiera entrenado porque los buenos jugadores, los buenos entrenadores entrenan en uno u otro equipo. Pero no tiene equipo porque no es entrenador, no tiene ni una de las condiciones, ni sabe de físico, ni sabe de estrategia, ni sabe de dirigir una plantilla, no sabe de nada. Es un zoquete".