Florentino Pérez califica a Míchel de "estafador" y "malísimo entrenador" y carga contra la Quinta del Buitre

Sigue la revelación de audios de Florentino Pérez. La última entrega que destapa El Confidencial, el presidente blanco se refiere a integrantes de la mítica Quinta del Buitre, entre ellos el actual director de relaciones institucionales, Emilio Butragueño, Manolo Sanchís o Míchel.

Manolo Sanchís valoró en una época presentarse a las elecciones del Real Madrid y ser rival de Florentino Pérez, algo que el mandatario no entendía: "¿Pero cómo va a hacer este si no tiene dinero ni para poner el aval? Y aquí hay que gastarse 100, o 200 o 300 millones de 'pelas' en la campaña." Y añade Florentino: "Tienen dinero, pero vamos, no ponen dinero para unas elecciones. Ni avalan, ni se gastan en la campaña lo que hay que gastar… Y te hablo con conocimiento de causa", asegura, refiriéndose a Sanchís.

"Piensan vivir del Madrid hasta que se mueran"

Además, Florentino se queja de las pretensiones económicas entre otros de Emilio Butragueño: "Es que estos quieren cobrar 100 millones al año en el Madrid. Butragueño lo tiene clarísimo, muy claro. Y yo te digo un tío al que yo pagaba 100 millones, para qué te voy a engañar, a Butragueño. Y luego, 50 le ofrece a Míchel y me mandó a tomar por culo. Me dice: 'Hombre, ¿cómo voy a cobrar 50 millones?". El presidente blanco asevera que a estos jugadores (Los de la Quinta del Buitre) no se les pasa por la cabeza otra cosa que no sea cobrar del club: "Estos tíos piensan que pueden vivir del Madrid hasta que se mueran. Es una desgracia. Pero todos ¡Eh! El Buitre, Sanchís... ¡Todos! La Quinta entera".

Estos tíos piensan que pueden vivir del Madrid hasta que se mueran. Es una desgracia. Pero todos ¡Eh! El Buitre, Sanchís... ¡Todos! La Quinta entera"

"Míchel es un estafador"

Las palabras más duras van dirigidas al actual entrenador del Getafe, Míchel: "Es un estafador. Es un malísimo entrenador. Lo ha puesto de entrenador del Madrid (Castilla) De la Morena, vamos, absolutamente. Es su protegido, pero vamos, que no es entrenador: tú no puedes entrenar a un Segunda División (Rayo Vallecano) cuando en Segunda B lo has hecho muy mal".

Además responsabiliza al técnico de la salida de Juan Mata del club blanco, porque priorizó dar protagonismo a su hijo Adrían: "Yo creo que a Mata es Míchel el que le hace el agujero, es el que le echa para que juegue su hijo", acusa.

Yo creo que a Mata es Míchel el que le hace el agujero, es el que le echa para que juegue su hijo"

"Schuster va a ser un buen entrenador"

No todos salen mal parados en estos audios. Florentino Pérez tiene buenas palabras para el alemán Bernd Schuster: "Schuster es el clásico ejemplo de un buen tío que va a ser buen entrenador. Estoy convencido de que va a ser un buen entrenador. Es uno de los pocos tíos al que le he escuchado decir que no estaba preparado aún para dirigir al Madrid… Qué gusto da oír esto, macho".