Los ataques de Florentino Pérez a la prensa: "Hay que ir penalmente a por Tomás Roncero"

Florentino Pérez también se refería a los medios de comunicación en los audios que El Confidencial ha sacado a la luz, con numerosas referencias a TVE, Marca, José Ramón de la Morena o Tomás Roncero, entre otros.

Sobre el primero de ellos, la cadena de televisión, Florentino habría pretendido acabar con 'El Rondo', un programa que se emitió entre 2005 y 2007 con un formato de tertulia en el que los periodistas ofrecían su opinión. "'El Rondo' no va a existir más (...) Está viendo este cuántos años tiene de contrato para cambiarlo todo. Si es por meses, se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar a la temporada de verano", habría afirmado el presidente del Madrid.

"'El Rondo' no existirá más, nunca más"

'El Rondo' acabó su emisión al final de la temporada 2006/2007, con RTVE bajo los mandos de Luis Fernández, al que Florentino también habría hecho mención en estos audios: "Luis Fernández es talibán madridista. Te doy a decir una cosa, ya le quitó el contrato a Roberto Gómez. Por poner, digamos, un detalle. Como era contratado, no era fijo, y habría que renovárselo, no se lo han renovado. En ese programa que tenía en los informativos y detrás 'El Rondo', no te preocupes. 'El Rondo' no existirá más, nunca más".

"La 1, este no te lo dirá, pero yo te lo digo, va a cambiar totalmente. Han metido a un director que es uno de los nuestros. Vamos, que es Luis Fernández, y este va a acabar con todo ese rollo de 'El Rondo'. Y todo esto irá bien, ya te lo digo", habría dicho Florentino en otra conversación fechada en marzo de 2007.

"Aislar" a De la Morena o Relaño

Pero TVE no es el único medio al que se habría referido Florentino Pérez, que también se encontraba disgustado con la labor de Marca o periodistas como José Ramón de la Morena: "Tranquilo, hay que ganar la batalla del Marca y de TVE, ya está. Con eso aislar, no a El País, que El País no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena".

Una vez convencido de que 'El Rondo' iba a poner fin a su emisión, el dirigente blanco se habría centrado precisamente en Marca: "No nos queda más que el Marca. Hay que coger al Marca, macho. Ahora, porque con el Marca y con la TVE, se acabó todo. Ya no tienen a nadie, a nadie. Y, además, a los otros les dará vergüenza quedarse solos, porque ahora mismo el Marca les acompaña, es acojonante".

Del diario Marca, Florentino habría dicho que su labor era "una cosa indigna y miserable", comparado con el trabajo "serio" de Luis Fernández en TVE: "Hay un tío sensato y se llama Luis Fernández, que es un tío serio, no te preocupes, que ese medio va a ir bien porque va a ser serio". Estos audios, como destaca El Confidencial, se habrían producido en fechas en las que Florentino Pérez ya no era presidente del Real Madrid.

"Hay que ir penalmente a por Tomás Roncero"

Tomás Roncero habría sido otro de los periodistas señalados por Florentino Pérez: "¿Y lo de Roncero, macho? Si alguien le dijera algo a Roncero, se arruga. Es que en la demanda esa que hay que ir ahora, una vez que se levante el secreto de sumario y tal. Hay que ir a por Roncero. Hay que ir penalmente a por Roncero, porque él es el que le da cobertura en todo esto. Hay que ir a por Roncero".

Además, Florentino habría mostrado así su descontento con el grupo PRISA: "Lo que hay que hacer es aunar al resto. Todos contra esos dos, con Prisa, en una palabra. No, el AS, porque El País no le quiere -a Ramón Calderón, entonces presidente blanco-. El País no manda nada. Pero todos contra Prisa. Y, además, eso hoy se está en condiciones de hacer. Hoy se puede hacer...".

La salida de Ramón Calderón: "Ya decía yo que era un golfo"

"Ya decía yo que este era un golfo", decía Florentino de Ramón Calderón, que acabó saliendo del club: "Escribirán todo lo contrario. 'Ya lo decía yo', dirán. 'Ya decía yo que este era un golfo'. Si son unos miserables. Lo son, lo son, es que lo son. Porque no vale eso de que te juegas la vida, y no es verdad... Te juegas la vida con dignidad. En la vida, hay que ser inteligente".

En octubre de 2008, también habría tenido palabras hacia Eduardo Inda, entonces director de Marca: "Yo le decía a Inda: 'Vamos a ver, Inda, habla bien de los futbolistas, joder, si eso es el Madrid. Pero no del presidente, si nadie le quiere ver. Si tú escribes que es no sé qué del siglo XXI y luego tus lectores ven que le han dado una hostia pública, ¿qué van a pensar de ti? Van a pensar que eres tonto. Es que pierdes prestigio en el periódico".

"Relaño está en el lado de mis enemigos, me odio por lo civil o por lo militar"

Más adelante, en enero de 2010 y cuando Florentino ya había vuelto a la presidencia madridista, habría vuelto a referirse a Alfredo Relaño: "Relaño está en el lado de mis enemigos. Relaño a mí me odia, por lo civil o por lo militar (...), porque yo soy presidente por segunda vez en contra de su voluntad. Eso es así, pero yo... Ese no es mi amigo. Yo los respeto a todos porque creo que el Madrid se tiene que ganar el respeto de todo el mundo. Pero ese es un enemigo declarado mío, total. Y Matallanas, también, no te equivoques".

El tuit del Real Madrid tras la información de El Transistor

El Real Madrid ha emitido un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que se hace eco de la información contada en El Transistor sobre el dinero que pidió José Antonio Abellán a cambio de hacer desaparecer los audios del dirigente blanco.

Este es el tuit del club blanco: "El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada".