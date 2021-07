Florentino Pérez se defiende y señala quién grabó los audios en los que critica a Casillas y Raúl

LEER MÁS Florentino Pérez califica de "estafas" a Raúl y Casillas en audios secretos que ahora ven la luz

El Real Madrid ha emitido un comunicado oficial de Florentino Pérez a través de su página web y después de que saliesen a la luz varias conversaciones privadas del presidente blanco en las que atacaba con dureza a Raúl y Casillas.

El presidente habría calificado como "estafas" a Raúl y Casillas, dos jugadores considerados como leyendas en el Real Madrid, según unas conversaciones desveladas por El Confidencial en las que el presidente del Real Madrid es especialmente duro con el exdelantero.

Según estas conversaciones, que habrían tenido lugar meses después de que dejara la presidencia en febrero de 2006, Florentino Pérez habría acusado a Raúl de "destrozar" al Madrid: "Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el club en su propio beneficio". Añade que es una de las razones por las que dejó la entidad en 2006: "Como ya se considera acabado, dice: 'Antes de que yo me acabe, voy a acabar con el Madrid'".

Sobre Casillas, Florentino Pérez también habría sido contundente: "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es, no lo ha sido nunca, ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que, macho, le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé, le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas".

El comunicado oficial de Florentino Pérez

"Ante la noticia difundida en El Confidencial, en la que se recogen frases que se me atribuyen, creo necesario matizar:

-Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial.

-Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen.

-Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga.

-He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar".