Florentino Pérez acusa a Sara Carbonero de "ir a lo que va" y considera a Casillas un "perrito faldero"

"Casillas es muy corto, es como un perrito faldero", habría afirmado Florentino Pérez en los audios a los que ha tenido acceso El Confidencial, en conversaciones en las que el presidente blanco criticaba con dureza al exportero y también a Raúl González Blanco.

Sobre Casillas, Florentino habría afirmado que "no tiene dedos de frente": "Casillas, pobre hombre, no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil".

Florentino se refiere al cariño de la afición hacia el portero, del que habría destacado defectos: "A Casillas le quieren todos, acojonante. Es una cosa acojonante. Pero claro, eso lo da el fútbol. Vamos a ver: Casillas no tiene ni estatura, ni ve bien. Yo le decía a Ginés (Carvajal, representante del portero), macho, llévale al oculista, yo creo que no ve bien de lejos. En los córner, igual, digo: ‘Ese tío no ve bien de lejos’. Te lo juro que se lo he dicho, no creas que es mentira, por su bien y por todo".

En este sentido, habría asegurado que Casillas llegó tarde a un partido donde el Madrid se jugaba la Liga con el Barça: "El tema del partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona... ¿te acuerdas? Aquel que ganamos 4-2. Pues él (Casillas), el viernes, llega tarde al entrenamiento, esos que todos le aplauden (prensa y aficionados, según el presidente), además en el Bernabéu. Tuvo la mala suerte que yo estaba allí, venía de hablar con su novia, habían tenido una discusión, una cosa de chiste".

"La Carbonero no es muy lista"

El presidente blanco también habría tenido palabras para Sara Carbonero, la expareja de Iker Casillas: "Pero esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van… se vuelven locas, van a la fama, van a no sé qué y aunque dicen que no, que yo soy muy buena y tal. Porque esta tía, le dan no sé qué y se cree ya que es una artista de cine".

En relación a las polémicas que surgieron cuando muchos aficionados acusaron a Casillas de filtrar alineaciones y otros datos del vestuarios, Florentino Pérez se habría referido a Carbonero como una persona "no muy lista": "Le están dando hostias a la Carbonero porque ella no es muy lista. ¿Cómo le va a decir eso Iker? Ella dijo en la tele que lo de Sergio Ramos y Mourinho no es de ahora, que viene desde hace un año. Eso no lo puede decir ella, macho… todo el mundo le apunta a Iker, claro".

Estas palabras son contrarias a las que dedicó el presidente blanco a Sara Carbonero el día de la despedida de Casillas del club, cuando Florentino agradeció a su expareja el apoyo brindado al portero: "Quiero agradecer también a su esposa, Sara, todo el apoyo que siempre le ha dado a Iker Casillas. Para Sara, también, todo nuestro afecto y cariño".