Cucurella cumple su promesa tras ganar la Eurocopa y se tiñe el pelo de rojo: "La que hemos liado"

Cucurella se ha convertido en un fenómeno viral a raíz de su participación en la Eurocopa 2024. Las redes sociales se inundaron en las últimas semanas de canciones dedicadas al lateral izquierdo, una de ellas, una adaptación de un homenaje de los aficionados del Chelsea en 2022: "Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella... His hair is fucking massive".

La versión en español se volvió viral en el campeonato y el propio jugador la cantó durante la cena de celebración de la Europa. Encima de la mesa y micrófono en mano, recitó: "Cu Cu Cucurella se come una paella, Cu Cu Cucurella se bebe una estrella. Haaland tiembla que viene Cucurella".

Cumple su promesa tras ganar la Eurocopa

El jugador ha sido una de las sorpresas de esta Eurocopa no sólo dentro del campo sino también fuera. Prueba de ello, además de su gran sentido del humor durante la celebración del triunfo español, es también el hecho de que ha cumplido la promesa que hizo si España ganaba la Eurocopa.

El lateral zurdo prometió teñirse su característico cabello de rojo si la Selección Española ganaba el campeonato y..."lo prometido es deuda".