Cucurella celebra el título de la Eurocopa con su canción viral: "Cucurella se come una paella"

Las redes sociales se inundan de canciones dedicadas a Cucurella, el lateral izquierdo que ha robado el corazón de todo el país. Su simpatía, su juego y su pelo han cautivado a los usuarios, quienes han escrito numerosas canciones en torno su figura. Durante la celebración de la victoria para España de la Eurocopa 2024, Cucurella cantó estos homenajes de sus seguidores a sus compañeros de la selección.

La canción es una adaptación de un homenaje de los aficionados del Chealsea en 2022, "Cucurella, Cucurella. He eats paella. He drinks Estrella... His hair is fucking massive". La letra hace referencia a símbolos españoles, como la paella o la cerveza de la marca Estrella Galicia. Además, señala que Cucurella tiene un pelo "enorme".

Ha sido la adaptación al español, la versión que ha cantado Cucurella encima de una mesa durante la cena de celebración frente sus compañeros. Con micrófono y gestos que apoyan la letra de canción, el jugador ha recitado: "Cu Cu Cucurella se come una paella, Cu Cu Cucurella se bebe una estrella. Haaland tiembla que viene Cucurella". Haciendo referencia al delantero del Manchester City, Erling Haaland, a quien se ha enfrentado en numerosas ocasiones.

El jugador, que ha sido una de las sorpresas de esta Eurocopa y ha conquistado a España, concedió a DAZN una entrevista cuando fichó por el Chealsea Football Club en 2022 jutno a su compañero Kepa, portero del mismo equipo. En la entrevista, Kepa comentaba el debut del lateral que terminó en victoria, pero la alegría de Cucurella venía por la canción de los aficionados. Además, Cucurella canta un fragmento de esta canción en inglés.

El fenómeno fan por el futbolista es tal, que las redes han hecho resurgir la versión de la canción del tiktoker Adrián Navarro que junto al baile que muchos se animan a imitar, acumula 10 millones de reproducciones en la red de TikTok.

Entre las numerosas canciones que se le han dedicado, se señala a Cucurella como merecedor del balón de oro y le comparan con el exfutbolista Carles Puyol y dentro de la actualidad del fútbol con el francés Kanté. En una entrevista para el Diario As, Cucurella admitía que "me gustaba mucho Puyol, era un jugador que lo dejaba todo en el campo".