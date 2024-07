Así es Marc Cucurella: el jugador que ha revolucionado a la afición de la Selección con su peinado y su canción más viral

Cuando nadie contaba siquiera con su titularidad, Cucurella dio varias clases magistrales en Alemania. Con su característico peinado, se convirtió en el alma de la fiesta en la celebración de La Roja tras levantar el trofeo. Incluso se subió a una mesa para cantar la canción que le han dedicado los fans del Chelsea, el equipo inglés en el que juega. La letra no tiene desperdicio: «Cucu, Cucurella. Se come una paella. Cucu, Cucurella. Se bebe una estrella. Haaland tiembla que viene Cucurella».

Para llegar a celebrar este histórico triunfo, el futbolista ha tenido que superar muchos obstáculos. Ha sobrellevado de manera excelente una mala temporada de liga, aprovechando la lesión de varios jugadores que debían ocupar el puesto de titular por delante de él en la selección española. Además el catalán ha tenido en contra los continuos abucheos de los hinchas alemanes tras cometer un supuesto penalti no pitado contra el combinado teutón. Aunque al final ha sido Rodri el que se ha llevado el premio al mejor jugador de la Eurocopa, sus propios compañeros no dudaban en darle a él ese trofeo honorífico.

Difíciles comienzos en Inglaterra

Pese a que los últimos años no han sido fáciles para Marc Cucurella, en las últimas semanas ha recuperado la esencia del jugador que se llegaron a disputar el Chelsea y el Manchester City en 2022. Incluso el seleccionador Luis de la Fuente lo ha elogiado por no perder la fe cuando hubiera sido fácil hacerlo.

Cuando su equipo de entonces, el Brighton, le pidió empezar la puja en 55 millones de euros, el City se echó atrás. Después, los nuevos propietarios estadounidenses del Chelsea aceptaron desembolsar nada menos que 65 millones de euros y todo el mundo se rió de semejante generosidad.

Fue en agosto de 2022, cuando Cucurella llegó al Chelsea. Durante esa etapa, él y su familia pasaron por una serie de graves problemas personales. «Pasé los dos primeros meses viviendo en un hotel con mi familia, luego poco después de encontrar un lugar para vivir, unos ladrones irrumpieron en nuestra casa». declaró el defensa a 'The Athletic'. «Después pasé dos días hospitalizado por un virus. Perdí mucho peso y tuve que empezar de cero para volver a ponerme en forma».

Además de estos inconvenientes, tuvo dificultades con las lesiones y se vio obligado a desempeñar diferentes posiciones en distintos sistemas a medida que los entrenadores de Stamford Bridge iban y venían, y los resultados eran cada vez peores. Durante esa etapa se convirtió en el blanco de la frustración de los aficionados descontentos con el juego del equipo. Fueron su sonrisa y su carácter afable dentro y fuera del césped, lo que al final se ha ganado a la afición. Una sonrisa que debió ser difícil de mantener con una vida de pesadilla en sus inicios viviendo en Londres.

Las críticas le han provocado mucho sufrimiento. «Ha sido difícil darle la vuelta a la tortilla. He trabajado muy duro. También he sufrido mucho por mi familia. Eso ha sido lo peor. Tenía un poco de miedo, en los momentos en que me criticaban, de que al salir a pasear por la ciudad con mi familia alguien nos insultara. Nunca me ha pasado nada malo, pero me daba un poco de miedo».

Ahora la vida le sonríe, y está felizmente casado con la diseñadora de moda barcelonesa, Claudia Rodríguez, con la que tiene tres hijos.

El zasca a Gary Neville

El exjugador y antiguo entrenador del Valencia, Gary Neville, le dedicó estas palabras en rueda de prensa antes de la final de la Eurocopa: «La defensa española tiene mucha experiencia, pero a España le falta algo que te haga sentir que va a llegar hasta el final. Tengo que decir que su posición de lateral izquierdo es un buen ejemplo de por qué pensamos así», y añadió que «Cucurella es una de las razones por la que España no llegará a la final ni ganará esta Euro», equivocándose por completo en su profecía.

Tras estas duras palabras del británico, Cucurella quiso enviar un mensaje al inglés a través de la red social Instagram, de una manera muy elegante. Aprovechando que dio asistencia al gol de Mikel Oyarzabal que nos hacía campeones de Europa, y en inglés, para que las entendiera bien: «Llegamos hasta el final, Gary. Gracias por tu apoyo».