Florentino Pérez califica de "estafas" a Raúl y Casillas en audios secretos que ahora ven la luz

Florentino Pérez, habría calificado como "estafas" a Raúl y Casillas, dos jugadores considerados como leyendas en el Real Madrid, según unas conversaciones desveladas por El Confidencial en las que el presidente del Real Madrid es especialmente duro con el exdelantero.

Según estas conversaciones, que habrían tenido lugar meses después de que dejara la presidencia en febrero de 2006, Florentino Pérez habría acusado a Raúl de "destrozar" al Madrid: "Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el club en su propio beneficio". Añade que es una de las razones por las que dejó la entidad en 2006: "Como ya se considera acabado, dice: 'Antes de que yo me acabe, voy a acabar con el Madrid'".

"Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo"

"Mucha culpa de Raúl también es Ginés y luego, joder, Raúl, macho, tiene problemas en su casa, pues si tienes problemas en tu casa, divórciate o sepárate, yo qué sé", habría afirmado el presidente blanco, que también habría hablado de la vida personal del exdelantero: "Parece que se le da mal lo de las tías, tiene un trauma".

Florentino Pérez también habría dicho que Raúl tenía "cara de amargado" pese a cobrar "2.000 millones de pesetas al año" y habría señalado que "no vende nada", por lo que tenían que buscar continuamente contratos publicitarios.

"Casillas ha sido el gran fallo que hemos tenido, pero le adoran"

El dirigente también se habría referido a Iker Casillas en dichas conversaciones: "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es, no lo ha sido nunca, ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que, macho, le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé, le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas".

Por último, Florentino acaba criticando al colectivo de futbolistas: "Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible. Mira que he visto colectivos, pero nunca he visto uno como el de los futbolistas".

Polémicas salidas de Sergio Ramos, Zidane....

Estas conversaciones salen a la luz un tiempo después de las polémicas salidas de otros dos emblemas del club como Zinedine Zidane y Sergio Ramos. El entrenador francés salió primero del Madrid con una carta en la que criticaba las maneras de la Junta Directiva, con un mensaje que dejaba ver que Zidane acabó dolido con la entidad madridista.

La salida de Sergio Ramos fue más cordial, con un acto en el que Florentino Pérez posó con el central y todos sus títulos, aunque posteriormente, en la rueda de prensa, el central se refirió a la oferta de renovación y al plazo que le había dado el dirigente y que después caducó, cuando el propio Ramos quería continuar.

Los números de Raúl y Casillas

Raúl González Blanco es considerado por muchos aficionados como leyenda del Real Madrid tras haber disputado 741 partidos en 16 temporadas de blanco, en las que marcó 323 goles antes de fichar por el Schalke 04 de la Bundesliga, donde jugó cuatro años más. Con el Madrid, Raúl conquistó 3 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa, 6 Ligas y 4 Supercopas de España. Actualmente, el exatacante es entrenador del Real Madrid Castilla, con el que ganó la UEFA Youth League.

Por parte de Casillas, el portero ya figura en la web del club como "el mejor portero de nuestra historia" al haber jugado 725 partidos y conquistado 19 títulos como jugador del Madrid: 3 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, Y 1 Mundial y 2 Eurocopas con la selección española de fútbol.