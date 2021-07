Florentino Pérez llama "imbécil" y "anormal" a Cristiano Ronaldo y Mourinho en nuevos audios desvelados

Nuevas conversaciones desveladas por El Confidencial, que tuvieron lugar desde 2007 hasta 2012, ponen en evidencia el descontento de Florentino Pérez con el comportamiento de Cristiano Ronaldo, Mourinho e incluso Fabio Coentrao, así como de su malestar con las operaciones llevadas por Jorge Mendes.

Antes, en agosto de 2007, Florentino Pérez se habría referido así al fichaje de Pepe, llegado del Oporto por 30 millones de euros: "Que los 30 kilos han salido de aquí y han acabado allí, seguro. Ahora hay que ver dónde está la salida del banco". Además, el presidente habría dicho que no hacía ningún con Pinto da Costa, presidente del Oporto, porque "con él todo era raro".

"Cristiano Ronaldo es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero si no no haría todas las cosas que hace"

En este sentido, Florentino pensaba que el dinero de dichas operaciones acababa en Suiza: "Mendes y Pinto da Costa le sacaron el dinero al ruso -Roman Abramovich, dirigente del Chelsea- con Mourinho, Carvalho y Ferreira, lo que pasa es que ese dinero se lo llevan a Suiza (...) Se tiene que cabrear alguien que esté en la pomada y nos tiene que dar esa pista de Suiza".

"Cristiano es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace, como la última tontería, que la vio todo el mundo mundial", esta sería la opinión del dirigente blanco sobre el portugués en octubre de 2012, cuando el atacante comenzaba su cuarta temporada como madridista. Con "la última tontería" se refería a las famosas palabras de Cristiano Ronaldo en septiembre de 2012, cuando dijo que estaba "triste" y la Directiva blanca sabía por qué.

"Cristiano y Mourinho son tíos con un ego terrible, malcriados. Son dos anormales"

Sobre la actitud de Cristiano o Mourinho, Florentino Pérez decía que Mendes mandaba "cero" en ellos: "No manda nada sobre ellos, pero nada, nada, cero patatero, no le hacen ni puto caso (...) Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera... Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen".

"Coentrao es tolili, un zoquete. Conduce sin carné y esas cosas"

Por último, también hay palabras para Fabio Coentrao, que llegó procedente del Benfica por 30 millones de euros y tuvo un paso demasiado irregular por el club blanco: "Es tolili, es otro que no tiene cabeza porque es un zoquete (...) Es un poquito subnormal, conduce sin carné y esas cosas. Se cree que el carné es para otros y no para él. El Madrid se come a esos tíos, se los come. Ahora mismo, está cagado de jugar en el Madrid".