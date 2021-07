Abellán pidió al Real Madrid 10 millones de euros para la desaparición de los audios de Florentino Pérez y el club lo rechazó

Esta semana turbulenta no ha pillado de sorpresa al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Así lo cuenta en El Transistor Carlos Bustillo. En la cúpula del Real Madrid sabían que los audios podían salir a la luz porque el periodista que los ha filtrado, José Antonio Abellán, tuvo una reunión con Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente blanco, en la que le chantajeó para que los audios no salieran a la luz

"El Real Madrid tuvo una oferta para hacer desaparecer los audios grabados a Florentino Pérez. El periodista que filtra los audios, José Antonio Abellán, pidió 10 millones de euros a Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del Madrid", asegura Bustillo que detalla el lugar en el que se produjo el encuentro: "La reunión donde se hizo esa oferta se produjo e 2011 en el Restaurante Combarro, en Madrid".

El club blanco fue tajante y no aceptó ese chantaje. Las conversaciones fueron grabadas sin consentimiento del presidente y durante años sucesivos fueron ofrecidas a diferentes medios de comunicación. Alfredo Relaño, ex director del AS, ha asegurado que José Antonio Abellán le ofreció hasta en tres ocasiones unos audios de Florentino Pérez que harían estallar al club, algo que el periodista rechazó.

Este año esos audios fueron ofrecidos a El Mundo y a Voz Populi que los rechazaron. Finalmente El Confidencial fue el medio que accedió a publicar esos audios. Otros medios lo rechazaron ya sea por principios éticos o por temor a las consecuencias legales ya que entendían que no eran de interés público los hechos que se cuenta en los audios sino "cotilleos".

El Real Madrid ha trasladado toda la documentación al despacho de Gonzalo Rodríguez Mourullo para presentar una demanda contra José Antonio Abellán y contra El Confidencial. Y todavía quedan más audios ya que mañana tocan los referentes a periodistas.

Los duros audios de Florentino Pérez

"Cristiano es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace, como la última tontería, que la vio todo el mundo mundial", esta sería la opinión del dirigente blanco sobre el portugués en octubre de 2012, cuando el atacante comenzaba su cuarta temporada como madridista. Con "la última tontería" se refería a las famosas palabras de Cristiano Ronaldo en septiembre de 2012, cuando dijo que estaba "triste" y la Directiva blanca sabía por qué.

"(Coentrao) es tolili, es otro que no tiene cabeza porque es un zoquete (...) Es un poquito subnormal, conduce sin carné y esas cosas. Se cree que el carné es para otros y no para él. El Madrid se come a esos tíos, se los come. Ahora mismo, está cagado de jugar en el Madrid".

Florentino Pérez habría acusado a Raúl de "destrozar" al Madrid: "Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el club en su propio beneficio". Añade que es una de las razones por las que dejó la entidad en 2006: "Como ya se considera acabado, dice: 'Antes de que yo me acabe, voy a acabar con el Madrid'".

El dirigente también se habría referido a Iker Casillas en dichas conversaciones: "Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es, no lo ha sido nunca, ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que, macho, le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé, le defienden tanto. Bueno, es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid son primero Raúl y segundo Casillas".

También habría difundido que el portero tenía problemas de visión y que era "un tío muy corto y perrito faldero", esto último en cuanto a su vida sentimental: "No tiene ni estatura ni ve bien. El partido donde nos jugábamos la Liga contra el Barcelona... Llegó tarde y yo estaba allí, venía de hablar con su novia, habían discutido".

La ya expareja de Casillas, Sara Carbonero, también tiene cabida en estas conversaciones: "Esta tía, yo no me fío un pelo. Estas tías, ya sabes a lo que van. Se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine".

"Del Bosque no es entrenador de fútbol. Es como cuando yo digo que Casillas no es un portero para el Madrid, se creen que me cae mal. Del Bosque, que no le tengo ninguna manía, creo sinceramente que es lo contrario de un entrenador de fútbol. La prueba es que si hubiera sido un entrenador de fútbol, hubiera entrenado porque los buenos jugadores, los buenos entrenadores entrenan en uno u otro equipo. Pero no tiene equipo porque no es entrenador, no tiene ni una de las condiciones, ni sabe de físico, ni sabe de estrategia, ni sabe de dirigir una plantilla, no sabe de nada. Es un zoquete".