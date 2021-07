El desprecio de Florentino hacia Del Bosque sale a la luz: "Es un zoquete. No sabe hacer nada"

"A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque saben que no es entrenador. Yo esto no lo puedo decir porque no le quiero ofender. La gente sabe, el mundo del fútbol, que es muy variopinto, sabe que no es entrenador, joder", así comienza uno de los nuevos audios desvelados por El Confidencial sobre Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid sigue generando polémica, en esta ocasión sobre el entrenador español y en unas conversaciones que tienen lugar al dejar el club en 2006. "Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida", habría señalado Florentino Pérez.

"Pobre Vicente, no pintaba nada, no ha mandado nunca nada"

Vicente del Bosque estuvo al frente del banquillo blanco en la época de los Galácticos, un complicado vestuario del que Florentino Pérez lamentaba la labor de Del Bosque: "Llegó Figo aquí y se hizo íntimo amigo de Rául y, entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Y hacían todo, eran los que mandaban, así de claro. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada, no lo voy a decir nunca, pero esa es la verdad. No ha mandado nunca nada. Nada, nada".

Vicente del Bosque, el culpable de todos los males para Florentino

Florentino Pérez achacaba los problemas de aquella época a "falta de autoridad" en el técnico: "Es una falta de autoridad la que había. Yo soy de los que creo que todos los males del Real Madrid vienen de su época, de la falta de autoridad en general. Del Bosque es una buena persona, pero nada más".

"Ni sabe de físico, ni sabe de tácticas, es un zoquete"

Uno de los grandes éxitos de Vicente del Bosque fue el Mundial 2010 con la Selección, aunque Florentino Pérez no lo veía como seleccionador cuando en 2006 sonaban dichos rumores: "Dicen que va a ir a la Selección, ¿o qué? Ya lo que le falta a la Selección es Del Bosque, ¿sabes?".

"Del Bosque no sabe de nada. Es un zoquete"

El dirigente blanco compara esta situación con la de Casillas: "Del Bosque no es entrenador de fútbol. Es como cuando yo digo que Casillas no es un portero para el Madrid, se creen que me cae mal. Del Bosque, que no le tengo ninguna manía, creo sinceramente que es lo contrario de un entrenador de fútbol. La prueba es que si hubiera sido un entrenador de fútbol, hubiera entrenado porque los buenos jugadores, los buenos entrenadores entrenan en uno u otro equipo. Pero no tiene equipo porque no es entrenador, no tiene ni una de las condiciones, ni sabe de físico, ni sabe de estrategia, ni sabe de dirigir una plantilla, no sabe de nada. Es un zoquete".

"Del Bosque no es entrenador"

Por ello, apunta al presidente del Besiktas, club en el que también entrenó Del Bosque: "Yo os pediría que habléis con el presidente del Besiktas, para que diga la sensación que él tuvo. Del Bosque no es entrenador, Camacho es entrenador, ojo es entrenador, no es de equipo grande, lo que tu quieras, pero es entrenador. Pero del Bosque no es entrenador, habla también con Rafa Benítez, que lo conoce de la casa".